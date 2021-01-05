Detroit Lions president Rod Wood met with reporters via Zoom on Tuesday to update the team’s coach and general manager searches.
The Lions have interviewed seven candidates for the GM job and two for head coach so far, and interviews continue this morning with interim head coach Darrell Bevell.
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