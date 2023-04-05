Talk about a Cinderella story.
Of all the asinine hot takery that has spewed forth since LSU defeated Iowa in the culmination of one of the most electric women's NCAA Tournaments ever, who had the first lady coming up with the absolute worst opinion?
kAmyFDE H96? J@F E9@F89E 23DFC5 }rpp %@FC?2>6?E 6IA2?D:@? H2D 8@:?8 E@ 36 E96 =2>6DE E2=<:?8 A@:?E E@ 86E EC24E:@? 5FC:?8 E9:D J62CVD 65:E:@? @7 |2C49 |25?6DD[ 7:CDE =25J y:== q:56? H6?E 2?5 >256 E96 4@249\7F6=65 :562 @7 H2E6C:?8 5@H? E96 3C24<6E =@@< =:<6 2 >:?@C @776?D6 3J 4@>A2C:D@?]k^Am
kAm$96 42>6 @FE @7 ?@H96C6[ =:<6 2 }@] `e DE@C>:?8 7C@> @3D4FC:EJ E@ 4FE 5@H? E96 ?6ED]k^Am
kAm$96 5@6D?VE H2?E E96 E@FC?2>6?E 7:6=5 E@ 8C@H] $96 H2?ED E96 ?F>36C @7 E62>D :?G:E65 E@ E96 (9:E6 w@FD6[ 2? 9@?@C C6D6CG65 7@C 492>A:@?D[ E@ 5@F3=6 D@ :E 42? :?4=F56 E9:D J62CVD H@>6?VD CF??6C\FA]k^Am
kAmQx <?@H H6V== 92G6 E96 492>A:@?D 4@>6 E@ E96 (9:E6 w@FD6[ H6 2=H2JD 5@[Q y:== q:56? D2:5 |@?52J[ H9:=6 DA62<:?8 :? r@=@C25@] Q$@[ H6 9@A6 {$& H:== 4@>6] qFE[ J@F <?@H[ xV> 8@:?8 E@ E6== y@6 x E9:?< x@H2 D9@F=5 4@>6[ E@@[ 3642FD6 E96J A=2J65 DF49 2 8@@5 82>6]Qk^Am
kAm$E2?5 5@H?[ r:?4:??2E: |2J@C p7E23 !FC6G2=] *@FC C6A62E65 E2F?E:?8 @7 z2?D2D r:EJ r9:67D BF2CE6C324< !2EC:4< |29@>6D 367@C6 9:D E62> 362E J@FC q6?82=D :? E96 pur r92>A:@?D9:A :D ?@ =@?86C E96 >@DE C646?E H@CDE 6I2>A=6 @7 2 A@=:E:4:2? DH:?8:?8 2?5 >:DD:?8 H96? :E 4@>6D E@ DA@CED]k^Am
kAm!6C92AD A@=:E:42= @AA@?6?ED D9@F=5 DE2CE E2<:?8 E96 D2>6 A2CE:4:A2E:@?\EC@A9J 2AAC@249] x?G:E6 E96 =@D:?8 42?5:52E6 E@ 56=:G6C E96 H:??6CVD 2446AE2?46 DA6649] *@F <?@H[ 3642FD6 E96 CF??6C\FA EC:65 92C5 2?5 C2? 2 8@@5 C246]k^Am
kAmu@C E9@D6 H9@ 92G6 =6E E96 =68:E:>2E6 2H6D@>6?6DD @7 x@H2 DE2C r2:E=:? r=2C< 5:DE@CE E96:C >:?5D[ 2 C6>:?56C] x@H2 8@E 362E 3J `f A@:?ED :? $F?52JVD 492>A:@?D9:A] {$& A=2J65 2 >F49 36EE6C 82>6 H96? :E >2EE6C65 >@DE]k^Am
kAm%96 7:CDE =25JVD DF886DE:@?[ H9:49 9@A67F==J 364@>6D ?@E9:?8 >@C6 E92? E92E[ 4@F=5 92G6 366? 2 A@=:E:42= DEF?E] w@A6 D@] x7 ?@E[ :E A6CA6EF2E6D E96 D2>6 <:?5 @7 E9:?<:?8 E92E 92D F?7@CEF?2E6=J H2CA65 H92E D9@F=5 92G6 366? 2 H@>6?VD E@FC?2>6?E 46=63C2E65 7@C :ED E6?24:EJ 2?5 H:56DAC625 2AA62= :?E@ 2 DA:?@FE @7 E2=<:?8\9625 E962EC6 C6G@=G:?8 2C@F?5 {$& DE2C p?86= #66D6VD E2F?E:?8 @7 x@H2VD r=2C< :? E96 492>A:@?D9:AVD 4=@D:?8 >@>6?ED]k^Am
kAmp?J@?6 H9@ D2JD #66D6 5:5?VE E2F?E r=2C< :D 7:33:?8] $96 A@:?E65 E@ 96C C:?8 7:?86C[ H96C6 2 492>A:@?D9:A C@4< H:== D@@? 36 H@C?] $96 >:>:4<65 — 2?5 6>36==:D965 — 2 46=63C2E:@? r=2C< 96CD6=7 925 FD65 62C=:6C :? E96 E@FC?2>6?E] xE H2D ?@E DF3E=6] xE H2D @3G:@FD[ 2?5 :? J@FC 7246] %96 9@CC@CPk^Am
kAm*@F <?@H H9@ 6=D6 :D 7:33:?8n p?J@?6 H9@ D2JD r=2C< 5:5?VE 5@ D@>6 @7 96C @H? E2F?E:?8 5FC:?8 x@H2VD CF? E@ CF??6C\FA] (6VC6 E2=<:?8 23@FE E96 D2>6 r=2C< H9@ 5:D>:DD:G6=J H2G65 @77 2 $@FE9 r2C@=:?2 D9@@E6C D96 G:6H65 2D 2 ?@?\E9C62E 7C@> 369:?5 E96 b\A@:?E 2C4 :? 2 u:?2= u@FC 82>6[ E96 D2>6 r=2C< H9@ D4@C6\4964<65 2?@E96C @AA@?6?E :? 2? 62C=:6C 82>6[ E96 D2>6 r=2C< H9@ H2D BF@E65 2D D2J:?8 E9:D 7@==@H:?8 BF@E6 5FC:?8 E9:D 6I24E D62D@?]k^Am
kAmQ!6@A=6 2C6 DE2CE:?8 E@ D66 E92E H@>6?VD 32D<6E32== A=2J6CD 42? 36 6>@E:@?2= 2?5 A2DD:@?2E6[Q r=2C< D2:5 :? }@G6>36C] Qp?5 E92EVD 9@H E96 82>6 D9@F=5 36 A=2J65]Qk^Am
kAm(@>6? 2E9=6E6D E2=< EC2D9[ E@@] (9@ <?6Hn |@DE @7 FD[ x 7:8FC65[ 3J ?@H] pAA2C6?E=J ?@E[ 32D65 @? E96 HC:?8:?8 @7 92?5D 2?5 4=FE49:?8 @7 A62C=D]k^Am
kAmQx 5@?VE 42C6 23@FE 2?J3@5J 6=D6 2?5 H92E E96J 92G6 E@ D2J 23@FE >6[Q #66D6 E@=5 C6A@CE6CD 27E6C E96 492>A:@?D9:A H:?] Q%92EVD E96 5:776C6?46 36EH66? >6 2?5 2 =@E @7 A6@A=6] x 5@?VE] %96 3:886DE 8@2= 7@C >6 :D E96 ?2E:@?2= 492>A:@?D9:A] x 5@?VE 42C6 E@ 36 p==\p>6C:42?] x 5@?VE 42C6 E@ 36 5676?D:G6 A=2J6C @7 E96 J62C[ A=2J6C @7 E96 J62C] %96 3:886DE 8@2= :D E@ 36 2 ?2E:@?2= 492>A:@?[ 2?5 E92EVD H92E x 5:5] %92EVD H92E x 42? ;FDE 3C28 @?] pE E96 6?5 @7 E96 52J[ :EVD 2 E62> 677@CE] #682C5=6DD[ xV> 8@:?8 E@ 36 >6[ 3FE x 42?VE 5@ :E H:E9@FE E96 8:C=D 96C6[ 2?5 x 42?VE 5@ :E H:E9@FE E96 C6DE @7 >J E62>>2E6D 2?5 4@2496D] %H:EE6C 42? D2J H92E %H:EE6C 42? D2J] x =@G6 C625:?8 E9@D6 4@>>6?ED] x 92G6 2== E96 D4C66?D9@ED @7 H92E 6G6CJ3@5J 92D D2:5 23@FE >6 2== D62D@?] (92E 2C6 J@F 8@:?8 E@ D2J ?@HnQk^Am
kAm(92E 2C6?VE E96J 8@:?8 E@ D2Jnk^Am
kAm$@>6 @7 E96 DF556? 6IA6CED :? 9@H 46=63C2E:@?D D9@F=5 36 92?5=65 92AA6? E@ 36 >65:2 >6>36CD H9@ EC62E E96:C D@4:2=\>65:2 QH:?DQ =:<6 E96J 2C6 H@CE9J @7 E:4<6C\E2A6 A2C256D] v@ 7:8FC6]k^Am
kAm|2?J 92G6 7@C8@EE6?[ @C ;FDE 564:565 E@ :8?@C6[ E92E H6 =:@?:K6 >2=6 2E9=6E6D 7@C D:>:=2C 5:DA=2JD @7 DH2886C] p==6? xG6CD@? :D 2 =686?5 7@C DE6AA:?8 @G6C %JC@?? {F6] %C2G:D z6=46 :D %96 v@2E 7@C 42==:?8 @FE E92E r:?4:??2E: >2J@C 5FC:?8 2? @?\7:6=5 A@DE\82>6 :?E6CG:6H] (96? |:4926= y@C52? D9CF8D 9:D D9@F=56CD 2?5 s:<6>36 |FE@>3@ H28D 9:D 7:?86C[ E92EVD 6A:4]k^Am
kAmp?5 J6E E96C6 :D 2 A6C46:G65 ?665 E@ CFD9 :? 2?5 E6== #66D6 H92E <:?5 @7 46=63C2E:@? :D C:89E 2?5 HC@?8] }6HD7=2D9i $96VD ?@E :?E6C6DE65 :? @E96CDV @A:?:@?D @? E96 E@A:4]k^Am
kAmtG6? >@C6 @3G:@FD :D 2?@E96C EC6?5[ E9:D CFD9 E@ 4@?D@=6 x@H2] (9Jn r=2C< 2?5 96C E62>>2E6D 5@?VE ?665 D2G:?8]k^Am
kAm%H@ 4@?7:56?E 2?5 E2=6?E65 E62>D H:E9 DEC@?8\>:?565 DE2C A=2J6CD 4=2D965 7@C 2 492>A:@?D9:A] ~?6 H@?] %@ E96 G:4E@C 8@ E96 DA@:=D]k^Am
kAm%9:D :D H9J E96 7:CDE =25JVD EH@\E62> :?G:E2E:@? DF886DE:@? :D 2? 2:C 32== @7 2? :562] xE F?56C>:?6D E96 DA@CE] pE E96 6?5 @7 H92E D9@F=5 92G6 366? 2? 2==\E:>6 H@>6?VD E@FC?2>6?E]k^Am
kAm~?6 @7 E96 7F??:6DE E9:?8D[ E@ >6[ 23@FE E9:D H9@=6 46=63C2E:@? D282 H2D E92E 3@E9 r=2C< 2?5 x@H2 4@249 {:D2 q=F56C[ H96? 2D<65 23@FE #66D6VD E2F?E[ 8@E 2 492?46 E@ 36 @776?565[ @? E96 C64@C5] q@E9 A2DD65]k^Am
kAmQxV> DFC6 D96 W#66D6X H2D C62==J AC@F5 @7 96C 244@>A=:D9>6?E[Q q=F56C D2:5] Qp?5 x H@F=5 36 C62==J AC@F5 @7 >J 244@>A=:D9>6?E :7 x >256 :E[ H@? E96 ?2E:@?2= 492>A:@?D9:A[ E@@] (6VC6 2== 5:776C6?E A6@A=6[ 2?5 H6 2== 92G6 5:776C6?E H2JD E@ D9@H @FC 6>@E:@?D]Qk^Am
kAm$@F?5D E@ >6 =:<6 2 4@249 H9@ <?@HD E92E (9:E6 w@FD6 :?G:E2E:@? H2D 62C?65 3J ;FDE @?6 E62>]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.